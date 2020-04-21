В Витебской области этой весной посадили 3006 га леса

Более 33 тыс. га леса посадили в Беларуси этой весной. Лесхозы досрочно выполнили годовой план посева и посадки леса. С начала года было создано 33 492 га лесных культур вместо запланированных 32 335 га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, передает БелТА.

Меньше всего леса было высажено в Витебской области — 3006 га.

Наибольшая площадь лесопосадок произведена в Гомельской области. Здесь высажено 12 734 га лесных культур.

В Минской области высажено 5538 га леса, в Могилевской — 4252 га, Гродненской — 3428 га, Брестской — 4534 га.

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