С наличием масок и антисептиков в Витебской области все хорошо?

Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен. Об этом журналистам заявил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло сегодня во время прямой телефонной линии о наличии этих товаров, передает БелТА.

Маски

По данным КГК, на начало апреля маски имелись лишь в 48 аптеках из 283 проверенных по стране, или в 17% из них. Ближе к 13 апреля ситуация улучшилась: маски появились в 89% обследованных аптек (в 964 из 1081 проверенных). 16 апреля маски были почти везде: в Брестской области из 277 проверенных аптек не было масок в одной, в Гродненской из 112 аптек не было масок в восьми, в Могилевской во всех проверенных были маски.

По Витебской области данные не приводятся.

Дезинфицирующие средства

С дезинфицирующими средствами вопрос стоял острее, но к середине апреля ситуация также улучшилась. В частности благодаря тому, что многие предприятия стали выпускать спиртсодержащие дезинфекторы. По данным на 16 апреля, в Брестской области дезинфицирующее средства отсутствовали в 27 из 277 обследованных аптек, в Гродненской области отсутствовали в 27 из 112 аптек, в Могилевской области дезинфекторов не было в одной аптеке из всех проверенных.

По Витебской области данные не приводятся.

Как сообщает КГК, за все время мониторинга на прямую телефонную линию Витебской области поступило всего четыре звонка: по фасовке, наличию и цене антисептика.

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