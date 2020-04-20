Центры образования ПВТ подключились к производству средств защиты для медиков

Центры инженерно-технического образования Парка высоких технологий подключились к производству средств защиты для медиков.
«За две недели усилиями всех образовательных центров ПВТ белорусским медикам были переданы почти 1,2 тыс. защитных щитков, 130 антизапотевателей и 95 держателей для масок. И эти цифры увеличиваются с каждым днем«, — рассказали БелТА в пресс-службе парка.
Изделия сразу направляют в больницы. Присоединиться к инициативе может любой заинтересованный. Чтобы изготовить защитные щитки нужен 3D-принтер или аппарат лазерной резки.
В оршанской IT-академии «КомпАС» была доработана для медицинских целей модель защитного щитка, которая изготавливается при помощи лазерной резки. На производство одного экземпляра требуется всего 12 минут. Сегодня центр может собирать 120 штук в день.
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