В Докшицах от вируса скончались две работницы хлебозавода

«Нашей Ниве» стало известно еще о трех смертях в Докшицах. Причем в двух случаях родственники говорят о коронавирусе. Всего нам известно минимум о 12 смертях от «пневмонии» в этом районе.



17 апреля в Докшицах умерла 51-летняя Лариса Мельникова. Сын женщины сообщил, что у нее выявили коронавирус.

Лариса жила одна. Простудилась, забрали в больницу. Через 11 дней умерла.

По словам сына, причинами смерти указаны коронавирус и сердечная недостаточность, пишет «Наша нива»



Мельникова работала на Докшицком хлебозаводе.

А на следующий день, 18 апреля, умерла ее коллега, 59-летняя Кристина Хотянович.

Родственники подтвердили: у женщины был коронавирус. Но подробнее говорить никто из них не захотел.



«Наша Нива» связалась с Алексеем Байковым, директором хлебозавода. Он рассказал, что анализы еще двух работниц показали COVID-19, но, говорит директор, одну женщину уже выписали из больницы, вторую вскоре выпишут.

Что касается работников, которые оказались контактами первого уровня, то все были отправлены на 14-дневный карантин.

«Работа идет в соответствии санитарным нормам, даже более того. Три раза в сутки обрабатываем все помещения, в конце каждой смены всё, даже двери, окна и бытовки, дезинфицируется», — говорит директор.

В пятницу, 17 апреля, в Докшицах умер 73-летний Михаил Трещенко. В свидетельстве о смерти мужчины указано «острая респираторная недостаточность» и «пневмония, возбудитель которой не установлен».

«Про коронавирус ничего не знаю. Мне ничего не говорили. Мне проверили легкие на флюорографии, сказали, что все нормально и чтобы я поменьше ходила на улицу. Муж очень болен, у него была полицитемия, это серьезное заболевание крови. 10 лет назад перенес обширный инфаркт, два года назад лежал в реанимации с отеком легких, — говорит вдова Михаила Трещенко. — А теперь снова лежал в больнице. Положили на две недели, потом выписали, а он поехал на рыбалку. После рыбалки стало плохо, снова забрали в больницу. Провел там 10 дней. Когда стали разгружать больницы, его выписали. Но дома ему снова стало плохо, я вызвала скорую. В третий раз в больнице муж пролежал 11 дней и умер».

Но, говорит женщина, хоронили Трещенко в закрытом гробу.

«Почему? Не знаю, нам никто ничего не говорил. Можно ли было открывать, тоже не сказали», — рассказала вдова покойного.

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