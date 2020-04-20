Цена нефти WTI впервые упала ниже нуля — стала отрицательной

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала до $00,00 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Через некоторое время цена выросла до уровня $0,35.

Это самое сильное однодневное падение в биржевой истории торгов.

Позже нефть упала до отрицательной цены — -40 долларов за баррель.

Это произошло на фоне опасений по поводу переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса. Хранить нефть стало слишком накладно для американских нефтедобытчиков.

Осталось одно — дождаться, когда бензин реально подешевеет. Эта новость была бы более понятной и желанной для любого жителя нашей страны.

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