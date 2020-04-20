В Шумилинском районе маршрутное такси наскочило на остановочный пункт

ДТП произошло 20 апреля около 9 часов утра на 48 км автодороги Р-20 «Витебск-Полоцк-Граница Латвии» вблизи деревни Сахоненки. Водитель 1964 года рождения, управляя маршрутным такси «ГАЗ», не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии водитель и пассажир 1981 года рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу. В маршрутке находилось 8 пассажиров, из них 3 пассажира после осмотра медиков отпущены. По факту аварии проводится проверка.

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