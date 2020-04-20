Старенький ВАЗ снес фонарный столб в Орше, водитель в больнице

Авария произошла 19 апреля около 22 часов вблизи дома 27 в переулке Дальний в Орше. Водитель 1962 года рождения, находясь за рулём автомобиля «ВАЗ-2104», не справился с управлением и совершил наезд на железобетонный столб, который упал. Об этом сообщили в ГАИ Витебска.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в ОГБ № 1 им. Семашко. По факту ДТП проводится проверка.

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