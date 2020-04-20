Архиепископу Гурию стало плохо во время Пасхальной службы. Он с воспалением в реанимации

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий попал в реанимацию. Эту информацию подтвердил отец Вадим, благочинный Слонимского церковного округа. Об этом сообщила «Газета Слонімская».

Архиепископу Гурию стало плохо во время Пасхальной службы. Он с воспалением в реанимации

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий попал в реанимацию. Фото: «Газета слонимская»

— Действительно, владыка лежит в реанимации в Гродно. Ему на Пасхальной службе стало плохо. Он до Вербного воскресения лежал в Гродно в больнице, лечился. Приехал не совсем выздоровевший, находился неделю на самоизоляции. На Пасхальной службе он побыл немного, ему стало плохо. Медики забрали и сказали, что у него воспаление легких. Взяли анализ на коронавирус, говорят, вроде бы результат положительный, а как на самом деле, не знаю. Пока неизвестно, все пока полнится слухами. Пока точно могу сказать, что у владыки пневмония. Сейчас санстанция проверяет семинарию, — пояснил ситуацию отец Вадим.

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