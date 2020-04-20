Криптоплатформа Currency.com перевела $100 тысяч Минздраву и дала возможность жертвовать крипту

Криптобиржа Currency.com запустила акцию «Помоги врачам». Компания перевела 100 тысяч долларов Министерству здравоохранения на борьбу с коронавирусом и открыла возможность жертвовать криптовалюту для Министерства. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в Currency.com.

Компания создаст специальный раздел на своём сайте, где можно будет в режиме реального времени отслеживать собранную сумму и все перечисления.

Перечислять можно как обычные деньги, так и криптовалюту. Для этого нужно:

открыть счёт на Currency.com, на сайте или в мобильном приложении;

перевести на него криптовалюту или обычные деньги (поддерживаются кредитные карточки и другие удобные способы платежей);

купить специальные «карма» токены.

Также пожертвовать деньги можно, написав сообщение в службу поддержки.

Пользователи, которые пожертвовали криптовалюту или обычные деньги, получат специальные «карма» токены. Все средства от продажи токенов будут перечисляться на благотворительный счет, открытый по решению минздрава.



— Больницам могут понадобится дополнительные аппараты искусственного дыхания или антивирусная защита, которые могут спасти жизни. Надеемся, что крипто- и ИТ-сообщества не останутся в стороне от ситуации, — прокомментировал управляющий компании «Карренси Ком Бел» Александр Шевченко.

Беларусь первой в мире создала возможность жертвовать криптовалюту для борьбы с коронавирусом.



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