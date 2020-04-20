В Витебске умерла 41-летняя медсестра от пневмонии и коронавируса

В Витебске умерла 41-летняя медсестра областной клинической больницы Надежда Фомина. У нее была пневмония с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили коллеги умершего медработника.



Надежда Фомина работала медсестрой в отделении микрохирургии глаза областной клинической больницы.

— Надежде Викторовне был 41 год. Заболела она давно — еще в марте. Полторы недели находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В БСМП у нее два раза брали мазки на коронавирус. Результат — положительный, — сообщили коллеги медсестры.

Медработник умерла 16 апреля в реанимации больницы скорой медицинской помощи (БСМП), сообщает TUT.by.

— У нее осталась сестра, которая приехала в Витебск из Москвы. Как Надежду хоронили, мы не знаем. Родственница никого из коллег на похороны не звала, — поделились работники областной больницы.

А вот медсестра из Витебска, которую в начале апреля положили в больницу с двусторонней пневмонией, но не брали тест на COVID-19, так как в медучреждении не было тестов, уже здорова.

— Сестру уже выписывают. Пневмонию вылечили, но сказали: нужно побыть в самоизоляции. У нее после публикации два раза брали тесты на коронавирус — и оба отрицательные, — сообщил брат медсестры.

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