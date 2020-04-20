12 уголовных дел возбудили на браконьеров в Витебской области в текущем году

За три месяца нынешнего года на браконьеров возбуждено 12 уголовных дел.

Так, на озере Мелкое Бешенковичского района задержан местный житель, который на деревянной лодке с помощью трех сетей незаконно добыл 11,6 кг рыбы. Вред, причиненный им окружающей среде, оценен в 156 базовых величин (более 4,2 тыс. руб.). На водоеме у деревни СтасевоЛиозненского района ночью задержан житель Витебска. Использовав пять сетей и резиновую лодку, он поймал 22,8 кг рыбы. Ущерб природе оценен в 228 БВ (свыше 6,1 тыс. руб.), сообщает vitvesti.by

Как сообщил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов, за первый квартал 2020-го сотрудниками службы выявлено 277 нарушений природоохранного законодательства. Изъято 717 сетей общей протяженностью 33 км и 185 прочих запрещенных орудий рыболовства, 15 единиц огнестрельного оружия.

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