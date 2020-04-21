Глава «Белвест» Юрий Суманеев: Декларируемая Путиным программа помощи предприятиям является теоретической

Предприятие «Белвест» — одно из самых известных и успешных в Витебске. Обувь марки «Белвест» известна далеко за пределами Беларуси как эталон качества, современности и надежности.

Поставки обуви осуществляются на рынки разных стран. Филиалы компании созданы на территории Евросоюза, России, Казахстана и других ближайших и далеких соседей.

Кроме значительного налогового вклада в экономику нашей страны, создания надежных рабочих мест в Витебске и других городах нашей страны, компания известна и как спонсор культурной и спортивной жизни города и области.

Прошло 14 лет с того момента, когда компания стала официальным спонсором фестиваля Славянский базар в Витебске.

Такие предприятия – индикатор состояния экономики и жизнеспособности государства. Поэтому мы не впервые обращаемся с вопросами к генеральному директору предприятия Юрию Геннадьевичу Суманееву.

— Юрий Геннадьевич, как предприятие “Белвест» чувствует себя в это не простое время?

— Не легко, как и всем. Из-за пандемии потребительский спрос на нашу обувь значительно снизился как в нашей стране, так и за рубежом. Особенно болезненно сказалось на нас введение карантина в Российской Федерации. Значительный объем нашей продукции поступал в эту страну. Из-за введенного Москвой карантина по COVID-19 работа наших дилерских компаний в РФ приостановлена.

Мы не знаем сколько продлится такое положение. Делаем все возможное чтобы пережить сложный период и сохранить наш коллектив. Пока не останавливаем производство и не сокращаем объем, но что будет завтра сказать сложно. Работать на склад экономические не целесообразно.

— В прошлый раз мы разговаривали с вами по поводу предпринимаемых предприятием мер по защите работников компании от пандемии, можете рассказать есть ли результат от введённых мер защиты от вируса?

-100 % наших работников неоднократно сдавали тест на COVID-19. Ни одного случая заболевания на нашем предприятии выявлено не было. Состояние здоровья наших работников мы отслеживаем не только на работе. При любых симптомах заболевания человек остается дома. Фактически, по сравнению с прошлым годом, у нас даже уменьшилось количество сезонных ОРВИ и их осложнений.

— Юрий Геннадьевич, к нам в редакцию обратилась гражданка Российской Федерации она просит пояснить ситуацию сложившуюся на предприятии ЗАО «Белвест Ритейл Подмосковье — Запад». Понимаем, что это скорее вопрос для юристов компании. Если возможно, поясните нам с вашей точки зрения.

Вот сообщили читательница «Витебского Курьера»:

«Я, Чернова Анна Александровна, являюсь сотрудником компании «Белвест». Работаю старшим продавцом в фирменном магазине «Белвест», расположенном в подмосковном городе Одинцово на территории Российской Федерации. Компания отказывается платить нам заработную плату за март в полном объёме и призывает идти в отпуск за свой счёт без сохранения заработной платы до 11 мая 2020 г. или увольняться. Нашим сотрудникам приходят письма следующего содержания: «Добрый день! У вас был вопрос по размеру премии. В связи введением режима повышенной готовности в регионах Российской Федерации (приостановка деятельности торговых объектов, объявление режима самоизоляции) с 28 марта 2020 г. мы были вынуждены закрыть все свои магазины, расположенные на территории Российской Федерации. Соответственно с указанной даты перестала поступать выручка на расчетный счёт нашей компании. Воспользоваться государственной поддержкой (кредитование, налоговые льготы, субсидии, отсрочка обязательных платежей и т.д.) наша компания не может, поскольку является резидентом Республики Беларусь, а государственная поддержка предусмотрена только для субъектов Российской Федерации. С целью сохранения рабочих мест и недопущения массовых закрытий наших магазинов при столь глобальных изменениях на рынке, а также по причине отсутствия доходной части (извлечение прибыли) и невозможности в настоящее время сохранить расходы на оплату труда на привычном для работников уровне руководство на основании п. 1.3 Положения о премировании работников обособленных подразделений ЗАО «Белвест Ритейл Подмосковье — Запад», где указано, что работодатель имеет право в одностороннем порядке устанавливать размер стимулирующих выплат, приняло решение об установлении иных размеров стимулирующих выплат (премий)» Зарплаты несогласных сотрудников за март месяц составили по 5000 и 6000 российских рублей. Мы всем коллективом отправили жалобу президенту России Владимиру Путину. За март месяц урезали зарплату на более чем 60 процентов. В марте, до 27 числа, магазин работал в обычном режиме. В связи с указом президента РФ от 25.03.2020 № 206 на территории РФ была приостановлена работа всех торговых точек кроме продовольственных и медицинских учреждений. Руководство компании ЗАО «Белвест Ритейл Подмосковье – Запад» стало предлагать сотрудникам написать заявление на отпуск с 6 апреля по 11 мая без сохранения заработной платы. Такая ситуация во всех российских магазинах сети «Белвест». Сотрудники, которые согласились на данное предложение, получили свою зарплату в полном объеме. Наш коллектив в компании работает не один год. Многие арендуют жилье и имеют несовершеннолетних детей. Текст обращения к Путину привести не могу, так как составлялось обращение на официальном сайте президента. На помощь правительства России мы вряд ли можем надеяться, т.к. находимся в трудовых отношениях с компанией «Белвест»».

— Согласен, ситуация не из приятных. Она создалась не по нашей вине. Весь персонал нашей компании, кроме работников занятых в цехах, в том числе и меня, директора, зависит от продаж. Наши работники подписывают трудовой договор, по которому заработная плата состоит из двух частей — оклада и премиальных выплат. Эти выплаты зависят от объема реализованной продукции. Если нет реализации, то нет и премиальных.

Наши дилерские компании в Российской Федерации юридически являются иностранными предприятиями. Эта схема работы более выгодна для нас и нашей страны. Создавшаяся ситуация из-за мер по предотвращению распространения вируса в РФ, по сути, является форс–мажорной, но сегодня российскими властями она таковой не признана. Сегодня, не имея возможности работать по решению правительства страны, мы не освобождены от обязательств перед этой страной. Никто не снял с нас обязанность уплаты всех положенных платежей в бюджет России. Декларируемая президентом Путиным программа помощи предприятиям является теоретической. У нас нет информации, что на сегодня, даже предприятия-резиденты РФ получили какие-либо преференции и льготы.

Множество компаний работают в России как нерезиденты – например, «Кока-Кола», «Макдональдс» и многие другие. Мы создаем рабочие места для россиян и платим налоги этой стране. Почему произошло разделение на своих и чужих мне не понятно. Наши юристы займутся этим вопросом когда будет официальная программа помощи российского правительства работникам предприятий пострадавших от введения карантина.

По ситуации не полной выплаты заработной платы Анне Александровне нужно обратится к своей компании. У нее есть трудовой договор, по которому ее предприятие обязано произвести полный расчет. В случае нарушения условий договора со стороны нанимателя, уважаемая гражданка может обратиться в суд и доказать свои права.

В любом случае, юристы компании «Белвест» проведут проверку ведения дел в наших филиалах. Спасибо Анне Александровне и вам, что донесли эту информацию до нашего головного предприятия.

Юрий Геннадьевич, большое спасибо, что уделили нам время и ответили на сложные вопросы.

Желаем коллективу «Белвест» выдержать сложный этап нашей жизни с минимальными и восполняемыми потерями. Крепкого здоровья Вам и вашим близким!

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