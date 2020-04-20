Как сегодня наркодилеры вербуют «курьеров» в Беларуси и как уберечь своих детей

Ситуация, сложившаяся в прошлом году в сфере наркоконтроля, показала, что Беларусь по-прежнему остается страной транзита, привлекательной для наркодилеров. Объемы изъятых на границе наркотиков и психотропов значительно выросли. Вспомним задержанную в пункте пропуска Григоровщина Верхнедвинского района партию гашиша, кокаина и MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе фенилэтиламинов, широко известное под сленговым названием таблетированной формы экстази). Международные преступные организации также стали чаще использовать нашу территорию для транзита афганского героина — в качестве наиболее яркого примера можно привести нашумевшую историю с пресечением поставки 550 килограммов этого вида наркотика в страны Западной Европы, имевшую место почти четыре месяца назад. При этом 95% наркотических и психотропных веществ «для внутреннего пользования» давно ушли с улицы в теневой сегмент интернета. Всего в 2019 году органами внутренних дел выявлено более 4,5 тысячи наркопреступлений, около половины из них связано со сбытом.

— Интернет-магазины, торгующие запрещенными веществами, работают и в нашей стране, и пока правоохранительные органы ни одного государства мира не смогли найти рычаги для полного перекрытия этой деятельности, — рассказывает заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД полковник Екатерина Шелегова. — Единственный на сегодня выход — отслеживать ситуацию в сети и ограничивать доступ к подобного рода сайтам. Например, в прошлом году благодаря действиям наших интернет-разведчиков был ограничен доступ к 501 сайту, где осуществлялась онлайн-продажа наркотических и психотропных веществ, запрещены к просмотру 4 ролика на видеохостинге YouTube, заведено 738 уголовных дел, привлечены к уголовной ответственности 530 человек — как белорусы, так и граждане России и Украины.

— Насколько организован бизнес по распространению наркотиков и психотропных веществ в Беларуси? Или у нас все происходит стихийно?

— Поскольку этот бизнес теневой, говорить о тенденциях, которые существуют, мы можем, только анализируя задержания по 328 статье УК, объемы наркотических средств и психотропных веществ, которые изымаются, а также медицинскую статистику по пациентам наркологического профиля. Судить о том, какие наркотики преобладают на территории нашей страны, мы можем в том числе и по данным о передозировках.

Организованность включает в себя три компонента: международный наркотрафик, сетевую продажу и внутренний наркорынок. Что касается последнего, он имеет сезонную направленность: это наркотики растительного происхождения, которые произрастают в наших широтах и с распространением которых мы успешно боремся благодаря ежегодно проводимой правоохранительными органами с 1 июня по 15 сентября операции «МАК».

Также нельзя забывать о нелегальном обороте лекарственных средств, содержащих психотропные и наркотические компоненты. Был случай, когда такое происходило при участии работника сферы здравоохранения, однако это не тенденция, а скорее исключение из правил. Чаще всего оборот, например, медицинского метадона или трамадола, который выписывается по рецепту, происходит между самими наркозависимыми лицами. Кроме того, есть примеры, когда онкологический пациент получал лекарственные наркотики для облегчения симптомов заболевания, а оставшиеся после его смерти ампулы родственники реализовывали на черном рынке.

— Как сегодня происходит вербовка наркокурьеров и чем их завлекают наркодилеры?

— В основном переписка ведется в социальных сетях, вайбер-чатах, других видах мессенджеров. Что показательно, организатор в большинстве случаев даже не пытается, как раньше, использовать специальный сленг или как-то завуалировать свои цели, а прямо заявляет о сути своего предложения: «Работа по раскладке запрещенных веществ». Бывает, «рекрутер» через подставных лиц завладевает чужим аккаунтом и уже с него отправляет сообщение. Так мы вычислили жителя Несвижа, который для этих целей передал иностранному «нанимателю» доступ к страничке своей знакомой.

Завлекают «минеров», понятное дело, хорошими деньгами. В основном наркокурьерами становятся из меркантильных интересов. Но есть случаи, когда на подобную деятельность, ломающую человеческие судьбы и отбирающую жизни, идут ради экстремальных ощущений.

При этом «закладчик» попадает на скамью подсудимых в среднем уже через 3—4 месяца после начала своей «карьеры». А вот владельцев криминального промысла наказать сложнее: как правило, они отсиживаются за рубежом, выполняя грязную работу чужими руками. В то же время наши интернет-разведчики делают все возможное, чтобы крупные сбытчики тоже были привлечены к ответственности. Вот один из недавних примеров: оперативники вычислили гражданина нашей страны, по требованию «нанимателей» изготавливавшего психотропы в России. Молодой человек изредка наведывался на родину и искренне верил в то, что задержать его не сумеют.

— Сотрудники ваших подразделений могут восстановить переписку в вайбере, если организатор и «рекрутер» ее предусмотрительно удалили?

— Не стану раскрывать нюансы работы интернет-разведки, могу только сказать, что современное оборудование и навыки наших специалистов позволяют отслеживать почти все теневые «наркоконтакты» в сети. В случае когда задача усложнена, привлекаем к сотрудничеству профессионалов из Парка высоких технологий.

— А население помогает милиции выявлять «закладчиков» и «кладоискателей»?

— Очень активно. Особенно это относится к пожилым людям, которые большую часть времени находятся дома и имеют возможность наблюдать из окон своих квартир за тем, что происходит на улице. Впрочем, проявляют гражданскую позицию наблюдательные граждане всех возрастов: жители Минского района не так давно помогли задержать двоих поваров столичных ресторанов, которые в лесном массиве расфасовывали марихуану. Как потом выяснилось, молодые люди лелеяли планы поднабраться криминального опыта и открыть собственный онлайн-магазин.

— Современный потребитель психотропов — кто он? Часто можно встретить информацию о том, что средний возраст наркозависимых людей повышается.

— Если мы ведем речь о наркопотребителях с многолетней зависимостью, их средний возраст 30—35 лет. Чаще мужчины и женщины именно такого возраста встречаются среди постоянных пациентов наркологических клиник. Не исключено, что это связано в том числе и с видами наркотиков, которые они употребляют, поскольку на современной «синтетике» сложно «продержаться» долго. Что касается «первопроходцев» в деле знакомства с психотропами — это чаще всего 18—19-летние учащиеся высших и средних учебных заведений. Наркотики из любопытства они обычно пробуют на дискотеках или флэт-вечеринках, даже не подозревая о коварстве «синтетики»: первый же раз имеет все шансы стать последним, мы хорошо помним примеры летальных случаев прошлых лет. Отмечу тенденцию: большинство таких ребят — выходцы из вполне приличных с виду семей, дети состоятельных родителей, часто не имеющие проблем с поведением в школе, не привлекавшиеся по линии инспекции по делам несовершеннолетних. Это в первую очередь говорит о том, что внешнее благополучие зачастую бывает обманчивым, а подросткам и молодежи банально не хватает материнского и отцовского внимания, общения с близкими людьми.

В первом квартале 2020 года выявлено 978 наркопреступлений, из них 489 связано со сбытом. По материалам сотрудников аналитической разведки возбуждено 180 уголовных дел, установлено 151 лицо, совершившее наркопреступления в интернете, пресечена деятельность двух интернет-магазинов. В Министерство информации направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 132 сайтам, содержащим сообщения или материалы, касающиеся незаконного оборота наркотиков.

БУДЬ В КУРСЕ

Переписка наркодилера с «минером» в основном ведется в социальных сетях, вайбер-чатах, других видах мессенджеров. Что показательно, организатор в большинстве случаев даже не пытается, как раньше, использовать специальный сленг или как-то завуалировать свои цели, а прямо заявляет о сути своего предложения: «Работа по раскладке запрещенных веществ». Бывает, «рекрутер» через подставных лиц завладевает чужим аккаунтом и уже с него отправляет сообщение. В основном наркокурьерами становятся из меркантильных интересов — ребят завлекают хорошими деньгами. Но есть случаи, когда на подобную деятельность, ломающую человеческие судьбы и отбирающую жизни, идут ради экстремальных ощущений. При этом «закладчик» попадает на скамью подсудимых в среднем уже через 3—4 месяца после начала своей «карьеры». А вот владельцев криминального промысла наказать сложнее: как правило, они отсиживаются за рубежом, выполняя грязную работу чужими руками.

Источник: «Беларусь Сегодня«

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