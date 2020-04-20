В Беларуси зарегистрировано 6264 случая COVID-19

По данным Минздрава на сегодня, 20 апреля, в Беларуси зарегистрировано 6264 случая пациентов с коронавирусной инфекцией. В Витебской — 1504, Минской — 789, Гомельской — 322, Могилевской — 265, Брестской области — 185, Гродненской — 176, Минске — 3023, сообщает телеграм-канал Минздрава. Выздоровели и выписаны — 514 человек. На ИВЛ 92 человека, умер 51 пациент.

С начала февраля в Беларуси проведено более 100 тыс тестов на коронавирусную инфекцию.

Специалисты сейчас фиксируют передачу вируса от человека к человеку внутри страны. ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий и усиление мер безопасности в целом.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу — кладбища. Однако, несмотря на просьбы и предупреждения, верующие пришли в храмы, как и ожидалось.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

Главный санитарный врач страны Наталья Жукова отметила, что есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели.

Что произошло в Витебске и области за неделю

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