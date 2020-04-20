«Бывает, на чай зовут». Как в Витебске милиция и медики проверяют самоизолированных

На Витебщине в самоизоляции находятся более 3 тысяч человек — таковы данные областного центра гигиены и эпидемиологии. Каждый день их навещают два «гостя»: работник санслужбы и милиционер. Они контролируют, выполняют ли люди режим ограничения. TUT.by посмотрел, как проверяют самоизолированных в Первомайском районе Витебска.



Что такое самоизоляция?

Это ограничительная мера для населения в борьбе с распространением инфекции. На ней находятся больные коронавирусом, контакты первого и второго уровней, а также те, кто вернулся из-за границы. Обычно самоизоляция длится 14 дней, но врач может увеличить ее срок.

Человек в самоизоляции не ходит на работу или учебу, не посещает людные места. Из дома он может выйти лишь в ближайшие магазин или аптеку. Разрешается вынести мусор и выгулять собаку. При выходе из дома самоизолированный должен надеть маску, перчатки и не вступать в контакты с людьми. При ухудшении самочувствия нужно звонить в скорую.

Прежде чем уйти в самоизоляцию, человек подписывает бумагу, что будет выполнять эти требования. Данные о нем передают в милицию и санстанцию.

С 9 апреля за нарушение правил поведения в самоизоляции предусмотрен штраф от 2 до 50 базовых величин (от 54 до 1350 рублей) или административный арест.

В Беларуси сейчас 30,5 тысячи человек, которые контактировали с зараженными COVID-19, они находятся на больничном, и их самоизоляцию регулярно контролируют.

В Витебской области режим самоизоляции нарушили более 20 человек. В основном это молодые люди. В отношении 17 человек начат административный процесс за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Каждый день самоизолированных витеблян проверяют сотрудники зонального центра гигиены и эпидемиологии и милиционеры.



В квартиры «контролеры» не заходят. Связываются с самоизолированным через домофон. Бывает, он не работает, тогда поднимаются в квартиру. Общаются через дверь. Если человека нет дома, звонят ему по телефону, спрашивают, где он. Нарушением считается, если человека не могут найти в течение нескольких часов.

О своем визите эпидемиолог и милиционер не предупреждают. Обход проводят в разное время. Но, как правило, начинается он утром.

Оксана и Вадим подходят к подъезду одной из многоэтажек на улице Короткевича. Звонок в домофон:

— Добрый день! Зональный центр гигиены и эпидемиологии и Первомайский РОВД. Надежда Николаевна, вы дома, самоизоляцию соблюдаете? У вас все хорошо, жалоб нет? — спрашивает Оксана Зинченко.

— Жалоб нет, все хорошо, — отвечает в домофон женщина — судя по голосу, пожилого возраста.

— Спасибо, до свидания!

Сотрудник милиции отмечает: так, этот адрес сегодня посетили.



В следующем доме проверили, дома ли две женщины. У них одинаковое отчество — скорее всего, сестры.

Еще в одной многоэтажке на самоизоляции многодетная семья: мать и четверо детей-подростков. Работник санстанции и милиционер некоторое время ждут, пока все пятеро подойдут к домофону. Дети и мама по очереди подтверждают, что они находятся в квартире.

— Все дома. Спасибо вам! — благодарит Оксана Зинченко.



Свой километраж — сколько в день проезжают по городу и сколько еще проходят пешком — «контролеры» затрудняются назвать.

— Все зависит от количества адресов тех, кто в самоизоляции. Вчера, например, объехали 40. Сегодня их немного больше. Список постоянно обновляется: у кого-то срок изоляции заканчивается, у кого-то начинается. Бывает, кого-то и госпитализируют. Вот сегодня была такая женщина: муж сообщил, что ее положили в больницу.

Адреса могут быть разбросаны по всему району.

— С утра объехали улицу Чкалова, сейчас у нас полно билевских адресов, потом поедем в микрорайон Медцентр. А потом — на улицу 39-й Армии. Будем работать, пока всех не объедем.

Проверка всех самоизолированных может занять 4−5 часов. Ездить приходится и на окраины: в микрорайон Тарный, Орехово. При этом и эпидемиологу, и милиционеру нужно заниматься еще и своей непосредственной работой.



Своих «подопечных» Оксана Зинченко хвалит:

— У наших людей хорошо с самодисциплиной. Даже радостно от этого. Если нет показаний для госпитализации, все у нас сидят по домам. В целом горожане добродушные. Никто не возмущается, что мы приходим. Приглашают: «Приходите завтра». Некоторые и шутят: «Может, на чай зайдете?». Но мы, конечно же, отказываемся: вы же в самоизоляции!

Напомним, по информации Минздрава, на Витебщине — 1282 случая COVID-19. Область по-прежнему идет второй по количеству инфицированных после Минска (здесь их 2308). Таким образом, COVID-19 зарегистрирован уже в 16 из 21 района Витебской области.



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