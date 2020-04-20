100 студентов ВГМУ сейчас работают в больницах Витебска ректор — ректор

100 студентов Витебского государственного медицинского университета сейчас работают в медицинских учреждениях Витебска. Об этом сегодня на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил ректор ВГМУ Анатолий Щастный.

По его словам, на этой неделе приступили к работе 100 студентов вуза, большинство из них отправились в областную клиническую больницу Витебска, 17 человек экипированы для оказания помощи врачам в палатах интенсивной терапии, причем студенты официально трудоустроены в качестве среднего медицинского персонала, 60 студентов будут работать в поликлиниках.

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