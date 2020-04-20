«Эта неделя будет показательной». Ситуацию в Витебске обсудили на заседании штаба по противодействию коронавирусу

Прошедшие выходные праздничные дни, когда христиане всего мира отмечали Пасху, в нашей области благодаря предварительной активной разъяснительной работе прошли без явных тревожных скачков в росте показателей распространения COVID-19. С этого сообщения председателя областного Совета депутатов Владимира Терентьева началось очередное заседание штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось в Витебском облисполкоме 20 апреля.

Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий проинформировал, что сегодня в Витебской области ситуация стабильная, за прошедшие выходные приток пациентов с пневмонией по сравнению с предыдущими днями был незначительный — 109 заболевших. А вот связано это с праздниками или нет, покажет нынешняя неделя. Хотя и руководитель облздрава также считает, что разъяснительная работа с населением, убеждение по возможности не посещать храмы все же возымели воздействие и сказались на показателях в условиях пандемии. А это дало возможность учреждениям здравоохранения немножко передохнуть и пересмотреть, перераспределить коечный фонд для тяжелых и легких пациентов, а также определить тех, кого сегодня уже можно отправить на амбулаторно-поликлиническое наблюдение, пишут «Витьбичи».

Исследования в лабораториях выполняются по-прежнему в достаточном количестве, лаборатории в полной мере обеспечены тестами. Сегодня медики добиваются того, чтобы прежний срок прохождения теста-исследования в двое-трое суток значительно сократить. В прошедшую субботу в область поступило большое количество противомалярийного препарата, которое сегодня во всем мире используется в том числе и для лечения коронавирусной пневмонии. Лекарство доставлено во все учреждения здравоохранения, и они имеют его в достаточном количестве. Поступила также и гуманитарная помощь из Китая, которая сегодня распределяется: это достаточное количество респираторов, защитных костюмов и пульсоксиметров (бесконтактные термометры, которые позволяют определить насыщение организма кислородом, а при пневмонии этот показатель как раз может упасть). С понедельника уже активизировался перевоз тяжелобольных из районных больниц в областной центр.

Как отметил Михаил Вишневецкий, сегодня дано поручение проработать вопрос использования плазмы крови людей, которые уже выздоровели и могут стать донорами для тяжелобольных пациентов. Причем работа эта не откладывается в долгий ящик, речь идет о сутках-двое. Руководитель облздрава просил неустанно информировать население о соблюдении социального дистанцирования, которое является обязательным к выполнению буквально для каждого жителя. Остается в силе и обращение не собираться группами, по возможности оставаться дома в дни, когда в Беларуси по традиции отмечают Радоницу: будет еще время посетить места захоронения родных и навести порядок на могилках, не обязательно это делать массово, в один день. Все это необходимо, чтобы самим сохранить свое здоровье. И еще раз призвал Михаил Вишневецкий — ни в коем разе не заниматься самолечением! Любое, даже незначительное повышение температуры пусть станет поводом сразу обратиться к медицинским работникам, так как чем быстрее будет выявлено заболевание, тем легче и быстрее будет излечение, нежели доводить его до тяжелого состояния.

На заседании областного штаба обсуждали и анализировали широкий круг вопросов, которые касаются повседневной жизнедеятельности нашего региона в сложившейся ситуации: возможность открываться объектам общественного питания; трудоустройство безработных, зарегистрированных на бирже труда, и положение в домах-интернатах и других стационарных социальных учреждениях области; работа промышленных предприятий по оснащенности средствами защиты медицинских работников и населения в целом и многие другие.

Как сообщил ректор ВГМУ Анатолий Щастный, на этой неделе приступили к работе 100 студентов вуза, большинство из них отправились в областную клиническую больницу, 17 человек экипированы для оказания помощи врачам в палатах интенсивной терапии, причем студенты официально трудоустроены в качестве среднего медицинского персонала, 60 студентов будут работать в поликлиниках.

На этой неделе продолжатся занятия в школах, работают детские сады. Председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев особо подчеркнул, что необходимо обратить внимание на сельские школы, где ни в коем разе нельзя экономить на транспорте для подвоза детей, следует следить и за температурным режимом в помещениях, где учатся дети.

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