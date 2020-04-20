В Витебском районе руководитель сельхозпредприятия попался на крупных махинациях с недвижимостью и оборудованием

Занимая должность директора одной из сельхозорганизаций Витебского района, мужчина 1980 года рождения решил приобрести недвижимость. В поле его зрения попал принадлежащий предприятию дом стоимостью 55 000 рублей. Эта цена мужчину не устроила, и тогда он решил её искусственно сбить. При помощи различных махинаций ему удалось занизить стоимость до 9 тысяч. Да и те нужно было бы выплачивать в рассрочку ближайшие 15 лет. Свой преступный умысел он не смог довести до конца из-за возникших юридических нюансов. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД.

Между тем его бурная деятельность привлекла внимание правоохранителей. Во время проверки противоправной деятельности сотрудники ОБЭП Витебского РОВД выявили и другие махинации должностного лица. Так, в 2017 году руководитель подписал заведомо ложный акт сдачи-приемки монтажных работ по установке на молочно-товарной ферме предприятия дорогостоящего водонагревательного котла. В дальнейшем оборудование было установлено в доме его родственников. Были выявлены и другие более мелкие хищения. Их общая сумма составила более 5 000 рублей.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями судом Витебского района злоумышленник приговорен к лишению свободы на пять лет с отсрочкой исполнения наказания на три года (с учетом возмещения причиненного вреда) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Приговор вступил в законную силу.

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