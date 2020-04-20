В ДТП на трассе М1 погибли два человека

Два человека погибли в на трассе М1 в результате ДТП. Об этом сообщили в главном управлении ГАИ МВД, передает БелТА.

Авария произошла 19 апреля в 6:00. За рулем автомобиля «Опель Вектра» находился 51-летний мужчина. Автомобиль двигался по автодороге М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в направлении границы России. Внезапно автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц V200 CDI» под управлением 37-летнего водителя. ДТП произошло на 380-м км трассы.

Водитель автомобиля «Опель» и ехавший с ним 54-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

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