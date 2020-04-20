Сегодня КГК проводит прямую линию по вопросам наличия медицинских масок и средств для дезинфекции рук

Комитет госконтроля проводит 20 апреля прямую линию по вопросам наличия в аптеках и торговой сети медицинских масок и средств для дезинфекции рук.

Прямая линий пройдет по всей стране с целью изучения ситуации с наличием в аптечной сети и торговых объектах средств для дезинфекции рук и средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).

Если вам известны факты отсутствия в продаже данных средств или завышении цен на них, стоит сообщить об этом специалистам контрольного ведомства. Сотрудники КГК изучат информацию.

Телефоны, по которым можно обратиться на прямую линию:

в г.Минске – (017) 328 69 40 (с 10-00 до 12-00);

в Брестской области – (0162) 21 18 76, 21 25 08 (с 9-00 до 18-00);

в Витебской области – (0212) 37 61 94, 37 89 39 (с 10-00 до 17-00);

в Гомельской области – (0232) 23 83 93, 23 83 89 (с 10-00 до 12-00);

в Гродненской области – (0152) 79 88 24, 79 88 40 (с 9-00 до 18-00);

в Минской области – (017) 284 03 42 (с 9-00 до 18-00);

в Могилевской области – (0222) 62 47 75 (с 9-00 до 18-00).

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