Смертельное ДТП произошло на пешеходном переходе в Браславе

Авария произошла 20 апреля около 7 часов утра вблизи дома 40 по улице Юбилейная в Браславе.

35-летняя жительница Браславского района, управляя автомобилем Renault Kaptur, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на женщину 1963 года рождения. В результате ДТП пешеход от телесных повреждений скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГАИ Витебска.

ГАИ Витебска обращается в водителям и напоминает о предельной бдительности и концентрации внимания при управлении автотранспортом.

Помните, автомобиль — средство повышенной опасности! От вашего неверного маневра зависят жизни и здоровье окружающих!

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