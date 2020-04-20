Рынок труда Витебска и Витебской области в 1-м квартале — результаты исследования

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подготовил анализ рынка труда в Витебске и Витебской области, представив основные итоги 1 квартала 2020 года.

Вакансии и резюме

По итогам января 2020 года на сайте rabota.tut.by заметно традиционное снижение количества вакансий, которое наблюдается на рынке труда ежегодно. В феврале динамика стала положительной (+11,1% к январю). Однако в марте экономические и социальные обстоятельства сыграли свою роль: вакансии остались на уровне февраля, прироста не произошло. Это характерно не только для Витебска и Витебской области, но и для общего рынка труда по Беларуси: спад вакансий в марте к февралю произошел на уровне 2,5%.

Если же сравнивать два квартала (1 квартал 2020 года и 1 квартал 2019 года), то в марте количество вакансий выросло на 4,6%.

По данным РАБОТА.TUT.BY, традиционный лидер по количеству опубликованных вакансий — сфера продаж. В 1 квартале 2020 года на нее пришлось 27,5% всех вакансий, размещенных на сайте по всей Беларуси.

В Витебске и Витебской области лидирующие позиции по количеству вакансий также занимают следующие профессиональные сферы: «Продажи» (37,4% от общего количества вакансий), «Производство» (9,9%), «Транспорт и логистика» (9,4%) и «Информационные технологии» (9,3%).

Наибольший прирост вакансий в марте 2020 года к февралю произошел в следующих профессиональных областях:

«Безопасность»: +58,3%

«Рабочий персонал»: +28,7%

«Транспорт, логистика «: +9,5%

«Административный персонал»: +4,8%

«Производство»: +3,5%.

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года на рынке труда в резюме в том числе наблюдался небольшой сезонный спад. В феврале и марте 2020-го года соискательская аудитория активизировалась (+8,7% к январю, +6,4% резюме к февралю соответственно).

Поисками работы в 1 квартале 2020 года активнее всего занимались студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер:

«Продажи»;

«Транспорт, логистика»;

«Бухгалтерия, управленческий учет, финансы»;

«Производство».

Наибольший прирост резюме в марте 2020 года к февралю произошел в следующих профессиональных областях:

«Рабочий персонал»: +16,1%

«Искусство, развлечения, масс-медиа»: +14,0%

«Закупки»: +13,7%

«Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты «: +12,9%

«Автомобильный бизнес»​ +10,4%​

Конкуренция

Традиционно активнее всего ищут работу студенты и молодые специалисты без опыта работы, поэтому среди них конкуренция выше. Однако по стране заметна тенденция, когда работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта: для них в 1 квартале 2020 года было размещено 40% вакансий от общего количества на сайте rabota.tut.by (Витебск и Витебская область).

Конкуренция в наиболее популярных областях («Продажи», «Транспорт, логистика», «Производство») находится на уровне 6,2; 8,8 и 7,3 резюме на одну вакансию соответственно.

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