По требованию прокуратуры Сенненского района оштрафован продавец старинных монет

Прокуратура Сенненского района проанализировала сведения и материалы из интернета, имевшие отношение к поднадзорной территории и связанные с оборотом археологических артефактов. На одном из ресурсов прокурорские работники установили факт размещения 40-летним местным жителем объявления о продаже монет, которые могли быть отнесены к археологическому наследию Беларуси. Об этом сообщили в службе информации
прокуратуры Витебской области.
Справочно. Согласно ст.127 Кодекса о культуре поиск археологических объектов и/или артефактов в Беларуси возможен только при проведении археологических исследований на основании разрешения, выдаваемого Национальной академией наук Беларуси в соответствии с законодательством об административных процедурах.
В ст.124 Кодекса о культуре предусмотрен запрет на приобретение, продажу, дарение, мену, залог археологических артефактов, за исключением реализации таких сделок:
- государственными научными организациями и государственными музеями;
- в отношении археологических артефактов, которые на 18 марта 2016 года находились во владении граждан и юридических лиц и были включены в профильный реестр, сформированный Национальной академией наук Беларуси.
На основании статей 19.8 и 19.9 КоАП за незаконные поиск и оборот археологических артефактов может быть наложено взыскание в виде штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения.
В порядке реагирования прокурор Сенненского района Игорь Лисовский поручил начальнику Сенненского РОВД провести проверку, после которой рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к ответственности.
По заключению Витебской областной комиссии по археологическим объектам и археологическим артефактам представленные на экспертизу 13 предметов – подлинные медные монеты образца 1735, 1757-1762, 1867-1917 годов – имеют историческое и научное значение, являются археологическими артефактами.
В развитие ситуации суд Сенненского района наложил на несостоявшегося продавца штраф в размере 10 базовых величин с конфискацией монет в доход государства по ст.19.9 КоАП.
Постановление суда вступило в законную силу.
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