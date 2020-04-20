Есть авто? Качай Мобильный помощник водителя. Точно понадобится

Кое-что совершенно новое в сфере автосервиса на постсоветском пространстве — в Беларуси появился Мобильный помощник водителя. Это ультрасовременное предложение — просто находка и для автолюбителей со стажем, и для новичков за рулем. Кому звонить в экстренной ситуации на дороге? Что делать, когда застрял посреди трассы со спущенным колесом, неисправностью двигателя или с пустым бензобаком? Где найти адвоката в автомобильном споре или эксперта, который поможет сделать правильный выбор при покупке автомобиля с пробегом? Приложение дает ответы на эти и множество других серьезных вопросов. С ним любая дорожная неприятность будет грамотно и оперативно улажена. Расскажем подробнее.



От автосервиса до адвокатской помощи

Мобильный помощник водителя, разработанный ООО «Глобальные интеграционные системы», — это специальное приложение, доступное в трех вариантах: для использования на IOS, Android и web-платформах. Чтобы зарегистрироваться, достаточно ввести свой номер телефона и СМС-код.



Важно понимать: это не организация или человек, оказывающий определенные услуги, а приложение-агрегатор. В нем собрана вся необходимая водителю информация: от сервисов по обслуживанию авто до юридической консультации по любому дорожному спору. Полезно новичкам за рулем и опытным автолюбителям.

Одно из преимуществ приложения — функциональный бортовой журнал для ведения электронной сервисной книжки, учета расходов на авто, любых собственных записей с привязкой к автомобилю и месту события. В нем также есть функция прикрепления фото.

Всего Мобильный помощник водителя насчитывает более 20 функций. Уже на этапе бета-тестирования приложения в нем зарегистрировалось свыше 1500 пользователей!

В каких ситуациях незаменим Мобильный помощник водителя?

Получить экстренную помощь по неполадкам в дороге, когда…

спустило колесо, а запаски нет;

закончился бензин;

отказал гидроусилитель руля;

неисправен двигатель или радиатор;

невозможно вскрыть захлопнувшуюся дверь авто;

автомобиль внезапно заглох.

Список можно продолжить. Суть в том, что от таких неожиданностей не застрахован никто. И не каждый сам найдет выход в такой ситуации. Звонок другу — далеко не всегда вариант. Искать помощи у проносящихся мимо машин — тоже.



— Однажды я ехал на дачу, которая находится довольно далеко от города, — рассказал Сергей, специалист по работе с клиентами и один из пользователей сервиса. — В системе охлаждения поднялась температура, и пришлось быстро остановиться и заглушить двигатель. Хорошо, что движение не было сильным, я не создал аварийной ситуации. Был уже вечер, кому звонить, что делать, непонятно. Начал серфить в интернете и вспомнил, что совсем недавно зарегистрировался в специальном приложении для водителей. Слышал, что через него можно и вызвать эвакуатор, и найти слесаря, и кого угодно. Так и получилось. Потратил минут 10−15 на поиски и онлайн-запрос с ближайшим СТО, сделал заказ и заехал к ним. Оказалось, что протерся патрубок. Его быстро починили, и уже через час в полном здравии двигался дальше по своим делам.

С мобильным помощником каждая из подобных проблем имеет четкое решение. Достаточно выбрать нужную услугу (эвакуация, техническая помощь, мобильный шиномонтаж, автоэлектрика и т. д.), исполнителя, оформить заказ онлайн или по телефону и спокойно ждать, когда к вам приедут. Или в одно касание проложить маршрут к выбранному сервису.

Быстро найти СТО поблизости

Сейчас в базе Мобильного помощника водителя — более 200 объектов преимущественно по Минску и Минской области. Но нужно отметить, что ежедневно приходят новые запросы от сервисов на добавление в приложение со всей Беларуси. При этом экстренная помощь по эвакуации уже доступна во всех областных центрах. То есть, где бы вы ни находились, остаться один на один со своими неприятностями точно не получится!



Скачать приложение для Android или iOS:







Найти нужную услугу, запчасть или эксперта, чтобы присмотреть машину к покупке

Можно проложить маршрут к нужной точке, если вы намерены приехать туда самостоятельно. Произвести ремонт, помыть автомобиль, получить юридическую помощь для разрешения дорожного спора — все это тоже доступно в разделах Мобильного помощника водителя. Автомобилист может указать радиус расстояния, в пределах которого требуется провести поиск, увидеть отзывы других пользователей, понять рейтинг СТО и выбрать лучшую для себя.



Держать всю информацию об авто в одном приложении

Для этого в Мобильном помощнике водителя реализована возможность ведения личного бортового журнала и электронной сервисной книги. С ними вы не упустите ни одно важное событие в дороге! Ведь встроенные опции позволяют:

вести историю поездок,

контролировать расходы,

соблюдать сроки сервисных обслуживаний,

отслеживать действующие гарантии,

хранить электронные версии документов (задачу значительно облегчает функция оптического распознавания документов).



— Это полная информация о вашем авто, — поделился впечатлениями о приложении Никита, водитель-международник. — Порядок в важных бумагах, а значит, и быстрый доступ к ним. Я быстро зарегистрировал в приложении два автомобиля (личный и рабочий), водительское удостоверение и страховки. Благо в нем есть функция оптического распознавания документов и хранения их электронных копий. Очень удобно, когда, например, нужно вспомнить, где и когда покупал ту или иную запчасть, или освежить в памяти подробности некого события: в приложении есть функция прикрепления фото к каждой записи, а сами записи имеют отметку о дате, времени и месте их создания.

Иметь под рукой все важные контакты

Приложение позволяет найти лучшие СТО в вашем районе, магазины с нужными комплектующими, точки с комфортным и выгодным обслуживанием. Не потому, что так уверяет реклама, а на основе отзывов других пользователей и вашего собственного опыта.



Полезная функция заложена в позиции «Мои сервисы». Щелкнув по ней, вы получаете доступ ко всем данным по станциям технического обслуживания и любым автомобильным услугам, которыми пользовались ранее. В приложении есть удобный инструмент работы со списком компаний — контакты для звонка, переход на сайт, возможность проложить маршрут в навигаторе в один клик.



— Удобно! Особенно мне, когда мои маршруты передвижения примерно одинаковые, я уже выбрала «свое» место и не хочу изменять привычкам, — рассказала логист Ольга, которая пользуется приложением почти с первого дня его появления. — Хорошо придумано, что свои любимые СТО и мойку можно добавлять самому, если их еще нет в базе. Веду записи расходов на автомобиль, прикрепляю копии чеков.

Кроме того, создатели Мобильного помощника водителя обещают дополнительные приятные бонусы для зарегистрированных пользователей. В планах, например, онлайн-платежи партнерам и за услуги, покупка страховок онлайн и многое другое! Регистрируйтесь и погружайтесь в мир комфортного сервиса, который поможет:

решить любую экстренную дорожную проблему, вплоть до эвакуации авто;

найти нужную СТО, запчасть или специализированную услугу;

обратиться к юристу или адвокату для разрешения дорожного спора;

привлечь эксперта при покупке авто с пробегом;

хранить всю информацию о вашей машине в одном месте и многое другое!

Чтобы узнать больше об уникальном приложении, скачивайте его удобным способом, регистрируйтесь в пару кликов и присоединяйтесь к современному автомиру Беларуси!

Мобильный помощник водителя — ваш ответ дорожным неприятностям!

Официальный сайт — auto-gis.com



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ООО Глобальные интеграционные системы

УНП — 193117397

