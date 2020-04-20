Главврач Столбцов: Ситуация в районе сложная, количество пневмоний не уменьшается

В нашем районе остается сложной ситуация, связанная с распространением коронавируса. Это является сигналом, чтобы каждый житель принял личные меры профилактики инфекции. На этом сконцентрировано внимание главного врача центральной районной больницы Светланы Глебко, которая дала интервью pramen-news.by.

— По решению главного управления здравоохранения Миноблисполкома на базе нашей районной больницы открыт госпиталь на 134 мест. Практически все отделения перепрофилированы для этих целей, — сообщает Светлана Здиславовна. — Количество больных с пневмонией не уменьшается. Поэтому прошу от жителей района строго соблюдать режим самоизоляции. На это время необходимо отложить все дела, которые поведут вас в социум. Нужна отказаться от дружеских встреч, пожимания рук, объятий — одним словом, исключить все контакты. Остается актуальным соблюдение личной гигиены: мытье рук, ношение повязок и масок, перчаток в общественных местах.

Главврач отмечает, что архиважно сохранять дистанцию друг от друга. Мы все должны понять, что безответственность одного человека может стать причиной для распространения инфекции. В это время не должно быть паники, вымыслов. Не собирайте информацию друг от друга, на улице. Всех больных пока есть возможность госпитализировать. Нам помогают другие районы в расположении больных. Каждый должен осознать, что есть службы, включая и медицинские, которые борются с пандемией вплотную. Ваша личная ответственность поможет в этом деле. Подумайте в первую очередь о себе, о своей семье и сохраните меры предосторожности, предписываемые для каждого без исключения.

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