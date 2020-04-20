Статистика по заболевшим и умершим в Бешенковичах ужасает

В городском поселке Бешенковичи коронавирус подтвержден у 28 пациентов, 4 человека умерли, сообщает «Наша ніва». Соответственно, смертность составила 14,3%.



Бешенковичи — райцентр в Витебской области, в котором живут около 6 тысяч человек. Это серьезный очаг распространения коронавируса. Больше заболевших в регионах области — только в Орше и Докшицах. Так, по данным на 17 апреля, озвученным главой облздрава Михаилом Вишневецким, в Докшицком районе 72 случая инфицирования, в Бешенковичском — 27. В Оршанском районе на 17 апреля было 57 случаев коронавируса и 3 смерти, сообщал ранее главный врач Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сергей Белый.

«Наша ніва» сообщает, что имеет официальную статистическую информацию по ситуации в Бешенковичах по состоянию на 17 апреля. Коронавирус здесь, по данным издания, был подтвержден у 28 жителей района. Четверо умерли. Известно, что среди умерших — 57-летняя дезинфектор местной санстанции, пишет TUT.by со ссылкой.

При этом в районной больнице на 17 апреля находились 50 пациентов с пневмонией. У шести из них подтвержден коронавирус.

В районе есть 4 аппарата ИВЛ и 8 пунктов подачи кислорода. Вентиляторы легких по состоянию на пятницу не использовались.

Напомним, главврач Бешенковичской райбольницы Светлана Рощина отказалась встречаться с журналистами TUT.BY, чтобы рассказать о ситуации по коронавирусу в медучреждении.

Управделами местного райисполкома Сергей Реутский рассказал:

— Сколько заболевших коронавирусом и пневмониями по нашему району — такой информацией я не обладаю. Знаю только по райисполкому, что, да, болеют наши сотрудники. Уровень сезонной заболеваемости выше, чем в прошлом году. Трети сотрудников на работе нет. Но чем они болеют — не знаю.



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