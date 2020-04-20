Главный тренер «Витебска»: «Случаев короновируса среди футболистов нет. Если появятся, буду кричать, что чемпионат надо остановить»

18 апреля в матче пятого тура чемпионата Беларуси по футболу «Витебск» дома обыграл брестское «Динамо» (1:0). Вскоре после завершения игры главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский высказался по поводу ситуацию с коронавирусом.

— Уже говорил об этом. Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно останавливать. Пока этого нет, риск заразиться есть у всех: все люди ходят на работу, мы ходим на работу. В данной ситуации нужен здравый смысл, любая крайность вредна. Одна из них: «Мы ничего не боимся и все такое». Нет, надо быть аккуратней, не посещать массовые скопления людей — только на работу и домой. Надо пользоваться антисептиком и масками и все такое. Этот набор уже все выучили. Другая крайность — это когда паника: «Мы все умрем, перезаражаемся, надо закрыться». Я тоже против этого. Честно говоря, не представляю, что делал бы на карантине дома. Смотреть телевизор на карантине сутками не очень хорошо. И потом, мы даем надежду зрителям. Судя по информации некоторых интернет-порталов, ТВ-трансляции смотрит больше 100 тысяч человек. И в данной ситуации я за здравый смысл, — передает слова Ясинского pressball.by.

Ранее Ясинский так комментировал ситуацию:

— Лично я играл бы. А зрители пускай остаются дома, у телеэкранов. В притче мудрец сказал, что от эпидемии погибнет 5 тысяч человек. Погибло 15 тысяч. К нему в недоумении: «Ты же обещал, что будет меньше». «Все правильно. Я сказал, что 5 тысяч — от эпидемии. Остальные умерли от страха». Страх хуже болезни. Да, она серьезна, с ней нужно бороться, но это не значит, что нужно все бросить.

Другое мнение высказывал голкипер «Витебска» Дмитрий Гущенко. Он призывал болельщиков не ходить на матчи, чтобы не испытывать судьбу.

Напомним, что матч 18 апреля не обошелся без скандала. Было совершено нападение на судью.

Напомним, сейчас в Европе футбольный турнир продолжается только в Беларуси. Это вызывает много споров.

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