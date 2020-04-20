В Администрацию Лукашенко проник коронавирус?

Александр Лукашенко рассказал о случае коронавируса «в приемной» Администрации президента.

После речи в храме он побеседовал с настоятелем, фрагмент разговора показали в эфире телеканала ОНТ.

«Большая проблема у нас с тестированием. Сегодня протестировали – больной, пошли – здоровый», — высказался президент.

В этот момент ближе к главе государства подошел руководитель Администрации президента Игорь Сергиенко, пишет belaruspartisan.by.

«О, живой! У него в приемной человек заболел. Жив-здоров! Протестировали – все нормально. А то гвалт: умирают и прочее», — высказался президент.

Возможно, это была все лишь шутка. Точной информации о наличии в заболевших в структурах управления нет.

Лукашенко убежден, что при желании жить человек обязательно будет жить. В любом случае у него есть тысяча рецептов от вируса.

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