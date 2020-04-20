Белорусские ИТ-компании EPAM и Wargaming передали Минздраву 700 тыс респираторов

Белорусские ИТ-гиганты EPAM и Wargaming сегодня передали Минздраву Беларуси около 700 000 фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3М. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Уже завтра респираторы высокого класса будут направлены во все регионы Беларуси, сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».

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