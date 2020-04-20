В организациях Витебска противовирусные маски начнут менять по времени и цвету

ГУ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии» предлагает рассмотреть вопрос организации контроля соблюдения масочного режима на предприятиях г.Витебска на основании внедрения в практику цветовой дифференциации используемых индивидуальных средств защиты для учета времени их ношения, сообщают «Витьбичи».

Справочно:

Маску для защиты органов дыхания меняют 1 раз в 2 часа;

Если маска намокла от кашля, чихания или дыхания, ее меняют немедленно.

Для возможности оперативного учета времени ношения мастер смены (либо иное ответственное лицо) выдает маски, с нанесенной любыми удобным способом цветовой маркировкой, сотрудникам до начала (работы и устанавливает время смены масок следующим образом, например, с 08.00 до 10.00 — зеленой маркировкой с 10.00 до 12.00 — желтой маркировкой с 13.00 до 15.00 — синей маркировкой с 15.00 до 17.00 — красной маркировкой.

Использованные маски:

одноразовые утилизируются

многоразовые — подвергаются обработке.

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