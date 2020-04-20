60 лет в кадре: история телерадиокомпании «Витебск»

Нынешний год для ТРК «Витебск» юбилейный — в апреле исполняется 60 лет, как началось телевещание на область.

История витебского телевидения измеряется не годами. Она вместила целые эпохи, когда менялись и техническое оснащение, и творческие форматы, пишет издание «Витьбичи».

— Сегодня региональное ТВ — это два канала («Беларусь 4 Витебск» и «Витебск») с общим объемом вещания 40 часов в сутки. У нас порядка 20 программ собст­венного производства, среди них главные информационные — «Витебский вестник», который выходит несколько раз в день на «Беларусь 4», «Новости региона» на «Беларусь 1», «7 дзён» по выходным с обзором актуальных событий из жизни региона, а также хорошо известные нашему зрителю тематические телепрограммы, — рассказывает директор телерадиокомпании «Витебск» член Совета Республики Елена Пантюхова. — В юбилейном году дан старт трем новым проектам. 75-летию Победы мы посвящаем 10 передач «Пакуль мы жывыя, будзем памятаць…» об истории военных памятников и обелисков на Витебщине, открыли цикл об олимпийских чемпионах — наших земляках, выпустили кулинарно-фольклорную программу «Еш, пакуль не запяеш» с учас­тием известного белорусского музыканта — лидера группы «Этнотрио Троица» — Ивана Кирчука.

Конечно, в техническом плане между телевидением прошлого века и современным — дистанция огромного размера. По поручению Главы государства мы в ноябре 2018-го перешли на вещание в формате высокой четкости HD. Сейчас завершаем перевод на новый стандарт передвижной телевизионной станции (ПТВС), благодаря которой мы транслируем важные события в жизни области в прямом эфире: церемонию «Человек года Витебщины», празднование Дня Победы, Дня Республики, «Дажынкі», православные и католические рождественские и пасхальные службы.

У нас есть свой YouTube-канал, мы присутствуем в соцсетях.

Сегодня ТРК «Витебск» — большая корпорация, в которой работает свыше ста человек. Теперь покажется невероятным, но в 1960-м областное телевидение начиналось с маленького творческого коллектива — 10 сотрудников. Но за десятилетия с витебской студией телевидения связали судьбы многие творческие люди, для которых здание по неизменному адресу: Коммунистическая, 8 стало общим домом. И это чувство хранится здесь до сих пор. Пять лет назад на студии оцифровали фотографии, предоставленные телевизионщиками разных поколений, создали бесценный фотоархив. Получилось своеобразное «генеалогическое древо» витебской ТВ-семьи, по которому нынешнее поколение вполне может изучать ее историю.

20 апреля 1960-го вышла в эфир первая большая передача Витебского телецентра. Она была приурочена к 90-летию со дня рождения В.И. Ленина.

— Кстати, о фотографиях. На студии до 1980-х существовал фотоотдел и штатный фотограф, потому что мы использовали много снимков для видеоряда. Во время командировок, конечно, работали с кинопленкой, но очень ее берегли. Не могу не вспомнить, как трепетно относились операторы к кинокамерам, ветераны до сих пор пом­нят белоснежный платок, который всегда для ухода за техникой носил Юрий Устинович. А в основном передачи были живые, разговорные, — вспоминает журналист Таисия Насонова, которая пришла на студию в 1968 году и 35 лет отдала студии, работала со Львом Шульманом, Ильей Коганом, Анной Лазовской, Федором Кузнецовым. Это были мэтры витебского ТВ. — В литературно-драматической редакции работала с замечательными журналистами — Давидом Симановичем и Евгением Геращенко, кстати, музыковедом. Студия дружна была с театром имени Якуба Коласа, съемки спектаклей — целая веха в истории телевидения. Артисты участвовали в передачах, приглашали в студию и писателей…

В советское время телевизор был окном в мир, а дикторы и ведущие телепрограмм воспринимались зрителями как члены семьи. Лица с экрана знали все.

— По городу невозможно было пройти, узнавали, останавливали, — смеется, вспоминая, известный тележурналист Валерий Зельвинский, который более полувека отдал студии телевидения. — Начал работать в 1964 году. В то время у областного телевидения своего канала не было, но мы выходили на Центральное телевидение (Москва) и Белорусское ТВ. Мне посчаст­ливилось от Витебской студии работать в 1980-м на Олимпиаде в Москве. Эпохи телевизионные сменяли друг друга на моих глазах. Переносные камеры «Адмира» сегодня раритет. У нас была крошечная студия, стационарные камеры находились в здании нынешней филармонии, их выкатывали на площадь для съемок демонстраций наши первые операторы Леонид Осмоловский, Артур Михельсон, Вячеслав Рыжкович… Телевидение — это вся моя жизнь.

Валерия Зельвинского считали мастером разговора в камерной манере, что было когда-то редкостью. Сейчас это стало нормой, и на взгляд Валерия Семеновича, так работают ведущие Татьяна Ивановская, Наталья Мишурная, Анна Рустикова.

— Люблю студию и приветствую все, что сейчас делает телевизионная молодежь, — отмечает и Галина Никитина, диктор в 1973—2003 годах. — Для меня, как и для моих коллег Михаила Шульмана, Ларисы Коваленко, Владимира Мартынова, все начиналось с детской студии на телевидении, которую организовала в 1960-е телережиссер Серафима Островлянская. Мы прошли конкурсный отбор, участвовали в массовках в передачах. Когда началась профессиональная работа, училась у студийных дикторов Тамары Богословой, Вячеслава Лобацкого. Дикторская работа — это стресс. Всякое было — и лампы в павильоне падали, и заставки, и страницы в микрофонных папках путались во время эфира. Эти «ужасы» до сих пор снятся. Но время было интересное, и партнеры замечательные. Много лет «делили» эфир на двоих с Вячеславом Прудниковым. Он в перестроечные времена был не только диктором, но автором и ведущим своей программы.

Кто смотрит областное телевидение десятки лет, вполне может сравнивать тех, кто был на экране раньше, с теми, кто пришел и делает свое телевидение сейчас.

Ежедневно выходит популярная часовая программа «Вечерний Витебск» (руководитель Наталья Ломоносова), в которой поочередно работают восемь ведущих. Среди них — Наталья Мишурная.

— Мне так хотелось в эту телевизион­ную семью, из которой был мой муж режиссер Сергей Орлов. Он домой возвращался с рассказом о ТВ и летел на работу, как домой. В 1998-м витебская студия телевидения первой в республике начала работу на отдельном эфирном канале вещания «6 ТВК Витебск», открылись новые возможности, — говорит Наталья. — Когда я пришла на студию, поняла, что значит работать в команде и насколько важно, когда с тобой рядом надежные партнеры. «Вечерний Витебск» подарил мне встречи с интереснейшими людьми. Что самое уникальное? Наблюдать, как чудесным образом преображается твой герой, увлеченный рассказом о своем деле.

И Наталья Мишурная, и Татьяна Ивановская, автор и ведущая программы «Время-Арт», признаются, что в их телевизионном становлении большую роль сыграл тележурналист Михаил Шульман, который был профессионалом высокого класса.

— Его передачи из цикла «6-33-53» были одной из первых попыток вырваться за рамки официоза. Они очень полюбились зрителям в перестроечные годы. Думаю, что наша «Новая программа» в какой-то степени явилась продолжением этой популярной передачи, — отмечает Татьяна. — Мы все учились у тех, кто преданно служил телевидению. Примером для меня всегда была Светлана Макаева, диктор, ведущий, корреспондент, человек с безупречной профессиональной репутацией. Телевидение стало семьей, здесь пришло для меня и счастливое «Время-Арт».

Кстати, в 2017-м на 13-м Национальном телевизионном конкурсе «Телевершина» программа «Время-Арт» стала лауреатом в номинации «Лучшая культурно-просветительская программа».

Любопытно, что в телевизионный дом кто-то приходил сначала приглашенным гостем, а затем становился его постоянным обитателем. Пять лет назад так произо­шло и с одним из ведущих «Вечернего Витебска» и программы «Еш, пакуль не запяеш» Сергеем Марковым.

— Вообще-то я еще студентом пробовал свои силы на 6 ТВК, — говорит Сергей. — Многие мои коллеги работали с теми, кто творил историю витебской студии. А мне довелось только коснуться этой истории. На прошлом юбилее студии посчастливилось познакомиться с детской писательницей Маиной Боборико. Дело в том, что у меня была ее замечательная книжка «А у нас во дворе», очень ценю творчество Маины Максимовны. И вдруг такой подарок — встреча с человеком-легендой! Оказывается, она долго работала на телевидении, вела детские программы. Это было для меня открытием!

— Как и для целого поколения журналистов, которые пришли на студию в пресловутые 1990-е, для меня проводниками в мир телевидения стали Владимир и Валентина Сивицкие и, конечно, Владимир Петрович Мальчиков. Мы учились у них, — говорит директор ТРК «Витебск» Елена Пантюхова, — а помним всех, кто свою душу и творческую энергию отдал нашей студии телевидения. Мы продолжаем жить по закону сохранения этой творческой энергии.

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Поздравляем коллег с юбилеем! Желаем творческих успехов!

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