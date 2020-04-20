Минздрав прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Беларуси

Есть предпосылки полагать, что количество случаев заражения COVID-19 должно снизиться в ближайшие 3-4 недели, сообщила в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

«В течение 2-3 недель ситуация не закончится. Мы будем в эпидпроцессе. Но, хотела бы отметить, ситуация управляемая. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие 3-4 недели», — заявила главный санитарный врач.

Снижение заболеваемости ОРВИ дает основание предполагать, что и заболеваемость коронавирусом через несколько недель стабилизируется либо начнет снижаться, сообщила Жукова.

Главный санитарный врач отметила, что в стране проводится работа по локализации очагов заражения, в обязательном порядке осуществляется поиск контактировавших с заболевшими.

«Таким образом мы прерываем цепочку распространения вируса. Это обязательное условие сдерживания эпидпроцесса», — сказала Наталья Жукова.

Она также пояснила, что статистика по заболеванию является основой для выстраивания противоэпидемиологической работы на той или иной территории.

Жукова отметила, что, по данным ВОЗ, есть определенный процент людей-носителей коронавируса, которые имеют положительный результат на COVID-19, но не имеют признаков заболевания. «Есть количество тех, кто проходит лечение, и тех, у кого положительный тест на коронавирус. Эти цифры не могут никак совпадать, — отметила Наталья Жукова. – Но чтобы не распространять заболевание, они (носители) находятся на дому, им выдается больничный. Более того, достаточно строго проверяют соблюдение режима самоизоляции. При этом составляют протоколы – такие прецеденты уже есть».

Главный санитарный врач также порекомендовала не расширять круг контактов, а общаться лишь с теми, с кем мы контактируем ежедневно, а при начальных симптомах COVID-19 обращаться к врачу. При этом Жукова подчеркнула, что не стоит приходить в поликлинику при наличии признаков коронавируса, а сообщать о своем состоянии врачам по телефону.

Напомним, что по данным на утро 19 апреля на стационарном лечении находятся 3 538 пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране Минздрав не сообщал двое суток. Последняя цифра звучала 17 апреля — 4 779 случаев.

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