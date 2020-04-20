За сутки в населенных пунктах Витебской области произошли 2 пожара

За прошедшие сутки в населенных пунктах области произошли 2 пожара, на которых уничтожено 1 строение, повреждено 1 строение. Об этом сообщили в МЧС Витебской области.

19.04.2019 г. в 12-36 поступило сообщение о загорании бытового вагончика по ул. Ягодной в г. Витебске. В результате пожара в вагончике повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.

19.04.2020 г. в 13-52 поступило сообщение о пожаре в доме в д. Морозы Верхнедвинского района. В результате пожара в жилом доме повреждена кровля, уничтожена хозяйственная постройка. Причина пожара устанавливается.

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