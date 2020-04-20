Стало известно, на сколько за неделю выросло количество пневмоний в Ушачском районе

Четыре новых случая COVID-19 за неделю в Ушачском районе. Два человека ранее проходили лечение от пневмонии. Еще двое являлись контактными лицами по второму случаю COVID-19. Теперь все они находятся в инфекционном отделении райбольницы, сообщает газета «Патрыёт».

По словам главного государственного санитарного врача Ушачского района Павла Александровича Савченко, самочувствие этих пациентов стабильное, не вызывает особой тревоги. Подключение их к аппаратам искусственной вентиляции легких не требуется.

Проведённое эпидрасследование определило контакты первого и второго уровней. Граждане, которые тесно контактировали с инфицированными, экстренно обследованы и также изолированы. Результатов тестов пока нет, но в любом случае медики будут наблюдать за этими людьми в течение 14 дней.

В «инфекции» Ушачской ЦРБ сейчас находится пятеро человек с COVID-19. Пациент, который заболел первым, прошёл необходимое лечение и после контрольных лабораторных исследований выписан из стационара.

Что произошло в Витебске и области за неделю

Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища

«Это мясорубка». Жительница Витебска — в больнице с пневмонией, муж умер в другой с коронавирусом

В Витебске продолжается строительство участка дороги, которая соединит напрямую проспект Строителей с Билево

К чему привела «бездумная» стрижка деревьев в Витебске?

В Беларуси достигнут рекордный показатель количества заразивщихся COVID-19 за сутки