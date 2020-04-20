В Витебске разыскивается мужчина за совершение противоправных действий в магазине «Хит» по Ленинградской

УВД Витебского облисполкома сообщает, что из-за совершения противоправных действий в витебском магазине «Хит» по ул Ленинградской, 223 разыскивается мужчина.

Противоправные действия были совершены 17.04.2020. Что именно совершил мужчина, не уточняется.

Если вы узнали мужчину на фото или владеете иной информацией по данному факту, сообщите в Железнодорожный РОВД по телефону 102 или +375295141181.

В Витебске разыскивается мужчина за совершение противоправных действий в магазине «Хит» по Ленинградской

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