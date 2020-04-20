Оршанский льнокомбинат перешел на выпуск защитных масок

Буквально на днях Оршанский льнокомбинат полностью переориентировался на выпуск защитных масок: за день производят более 13 тысяч штук. Работа по пошиву этой необходимой сегодня продукции ведется в двухсменном режиме и без выходных дней. Задействованы все швеи комбината и работники, которые имеют навыки швейных профессий.

– Сегодня мы выпускаем маски нескольких видов, – рассказывает заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината Сергей Сидин. – Из медиаспана выпускаем одноразовые маски. Также мы наладили выпуск защитных масок из нестерильной хлопчатобумажной марли. К слову, сырье для этих изделий стали производить на своем же предприятии. Его выпуск пришлось освоить в кратчайшие сроки. Теперь будем обеспечивать марлей не только свои потребности, но и запросы других предприятий, которые занимаются выпуском защитных масок. Сегодня в день производим порядка 10 тысяч погонных метров марлевой ткани.

Отшивают на льнокомбинате и маски из льняной ткани. Эти изделия дополнительно комплектуются защитным барьером на основе льняного и хлопчатобумажного волокна. Начали производство сувенирных масок со специальными изображениями, которые, в первую очередь, понравятся детям и молодежи, пишет «Аршанская газета».

– Наше предприятие полностью перешло на выпуск защитных масок, – говорит Сергей Сидин. – Так как объем выпускаемой продукции постоянно увеличивается, льнокомбинат приглашает на работу швей, в том числе и пенсионного возраста. Возможно обучение пошиву защитных масок для желающих трудоустроиться. Оплата труда до 900 рублей (с учетом выплат стимулирующего характера и двойной оплаты в выходные дни). Иногородним предоставляется общежитие. Обращаться по телефонам: 8 (0216) 53- 05- 77 – отдел кадров льнокомбината, 8 (0216) 54 -90- 21 управление по труду.

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