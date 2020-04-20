Минздрав сообщил сколько денег поступило на благотворительные счета

С 25 марта по 17 апреля 2020 года на два благотворительных счёта по борьбе с распространением COVID-19 поступило 5 339 326,07 беларусских рублей и 79 011 евро. Позже Министерство опубликовало подробный отчёт по поступившим средствам и гуманитарной помощи.

50 тысяч защитных масок было предоставило в качестве спонсорской помощи ЗАО «Серволюкс Агро». Маски были распределены между различными учреждениями здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, свыше 1,4 миллиона рублей было перечислено министерством на счет УП «Белмедтехника» в целях приобретения защитных масок, полумасок, экранов, респираторов и комбинезонов.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии получил средства в размере 364 339 рублей на приобретение двух тысяч наборов реагентов для выявления коронавируса.

Гуманитарную помощь из Узбекистана (медицинские маски, одноразовые перчатки, марля, антисептики и спирт) була распределена между учреждениями здравоохранения, Минобороны, КГБ, Госпогранкомитетом и Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис».

На утро 17 апреля 2020 года остаток средств на специальных благотворительных счетах Минздрава составлял 3 808 148,36 рублей и 79 011 евро.

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