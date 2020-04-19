Что произошло в Витебске и области за неделю

Коронавирус в Витебской области

На 16 апреля в Витебской области зафикцировано 1092 случая инфицирования коронавирусом. Число зараженных COVID-19 в Витебской области за одни лишь сутки возросло почти на 30%, с 848 до 1092 человек.

На 16 апреля в Витебской области зафиксировано 1092 случая инфицирования COVID-19. Таким образом, 51,2% всех заболевших COVID-19 за одни сутки в Беларуси — из Витебской области.

Женщина, которая лежит в одной из витебских больниц с пневмонией, рассказала свою шокирующую историю. Ее 53-летний муж скончался в другой больнице с подтвержденным COVID-19. Она не смогла проститься с любимым человеком.

В управлении ЖКХ города сообщили, что для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 ежедневно 530 рабочих по комплексной уборке ЖРЭТа Витебска обязаны обрабатывать дезсредствами кнопки домофонов, вызовов лифта на этажах и в самом вертикальном транспорте, дверные ручки, клапаны мусоропроводов, перила, почтовые ящики и др., не считая ежедневной очистки контейнеров мусоропроводов, сухой и влажной уборки, которая осуществляется по графику.

На 17 апреля в Оршанском районе зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил главный врач Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сергей Белый.

К тем, кто находится в самоизоляции, каждый день стали приходить сотрудники милиции и санстанции.

Более 20 человек нарушили режим самоизоляции в Витебской области. В отношении 17 человек уже начат административный процесс. Они получат штрафы.

Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса рассказал почему произошли первые заражения медицинских работников на Витебщине.

Студентов витебского меда активно зовут работать в больницах города. Это касается студентов выпускного курса медицинского вуза. Все по желанию и с доплатами. В администрации ВГМУ нам пояснили, как и где будут работать студенты, а также сколько человек уже откликнулись на такое предложение.

Мобилизоваться во всех сферах – такую установку дал председатель облисполкома Николай Шерстнёв на сегодняшнем заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Стало известно, что в роддоме в Витебске находится половина от всех беременных с коронавирусом в стране. Женщины рассказывают что изменилось и как они преодолевают трудности пребывания в роддоме.

В связи со сложившейся пандемиологической ситуацией и на основании уменьшения пассажиропотока филиал «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщает о временном приостановлении рейсов.

Происшествия

В Витебске пропал мужчина. Милиция его разыскивает.

За одни лишь сутки в милицию Новополоцка поступило три заявления о мошенничестве по новой схеме. Потерпевших обманули при покупке вещей через интернет, лишив денег. Суть схемы мошенничества заключалась в фиктивной доставке покупки транспортной компанией.

Более 8500 рублей за четыре месяца работы успела присвоить продавщица сельского магазина в Верхнедвинском районе. Являясь материально-ответственным лицом сельского магазина, женщина всего за четыре неполных месяца работы присвоила деньги и товар на сумму 8600 белорусских рублей.

Оставляя на зиму дачу в Миорском районе, житель Новополоцка и подумать не мог, что в ней без кто-то поселится. Но произошло именно так. Незваный гость умудрился еще и вынести из жилища все, что представляло хоть какую-то ценность. В результате дачнику был причинен ущерб на сумму почти в 2000 рублей.

В Витебске оперативники Первомайского РОВД совместно с налоговыми инспекторами задержали 33-летнюю местную жительницу, которая приобрела медицинские перчатки на одной из торговых интернет-площадок, там же потом и продавала, но уже с наценкой. Она получит штраф.

Футбольный матч между «Витебском» и «Брестом» закончился нападением на судью и угрозами. После матча между «Витебском» и брестским «Динамо» который проходил 18 апреля в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

Общество

Это была «Страстная неделя»: чистый четверг, страстная пятница, страстная суббота, Пасха. Пасхальные традиции, как всегда, соблюдались незыблемо.

Вместе с весенним теплом в городе началась плановая обрезка насаждений. Вот только зачастую после таких работ деревья перестают быть похожи сами на себя. Голые столбики без ветвей куда больше смахивают на современные арт-объекты с непостижимым смыслом.

В теплицах в Витебской области начали выращивать бананы. Агрономы филиала «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго» проводят не совсем обычные, но весьма успешные эксперименты. Например, выращивать овощи там помогают хищные насекомые — клещи. Их предназначение — защищать растения от вредителей. Применяют эту технологию для выращивания томатов, огурцов, зелени.

С призывом навести порядок обращается Комитет госконтроля области как к гражданам, так и руководителям предприятий и организаций Витебска. В городе жильцы одного из домов устроили свалку строительных и крупногабаритных бытовых отходов (в основном старой мебели) у подъезда, а также на землях общего пользования.