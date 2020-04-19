Кровь витебских доноров, переболевших COVID-19, будет использована для изготовления иммунной плазмы

Помочь тяжелобольным справиться с COVID-19 смогут антитела, которые вырабатывает организм после победы над заболеванием. В Республиканском центре крови начали заготавливать плазму выздоровевших от коронавируса. Такой метод лечения использовали и китайские специалисты.

Рассказывает пациент Анатолий, победивший COVID-19:

Никакой температуры и других симптомов вирусной инфекции не было. Только легкая слабость. Однако тест на коронавирус показал положительный результат. Причина: контакт первого уровня. 14 дней в Минской инфекционной больнице — и снова в строю.

Теперь Анатолий стал донором. Его плазма с антителами к инфекции COVID-19 поможет поскорее справиться с недугом другим заболевшим. Правда, таким поступком хвастаться не стал — герой предпочел скрыть свое лицо, к сожалению, из-за непонимания окружающих.

4 выздоровевших от COVID-19 стали донорами иммунной плазмы

Анатолий стал четвертым в стране донором, так называемой иммунной плазмы. В Республиканском центре крови с таким предложением к переболевшим стали обращаться, как только появились первые сведения о выписке. Правда, и здесь есть свои ограничения.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: «Не все, кто переболел, могут быть донорами. Это такое же ограничение возраста от 18 до 60 лет. 15 суток после того, как человек выздоровел, должно быть. Мы повторно проверяем, делаем общий анализ крови, биохимический анализ крови. Мы должны обеспечить безопасность и для донора, и для медицинского персонала».

Около 1,2 л иммунной плазмы — необходимо для лечения одного инфицированного коронавирусом.

От одного донора в среднем можно получить 600 миллилитров плазмы. Медики говорят: этого хватит на полцикла лечения зараженного, сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1«. Перед тем как попасть к пациенту, компонент крови проходит облучение в специальном аппарате.

На этом аппарате проводится патоген-редукция или проще — обеззараживание плазмы. Вся процедура занимает не более 8 минут. Одновременно сюда можно поместить 2 дозы компонента крови — то есть, 1200 миллиметров плазмы.

Кстати, плазму облучают, предварительно добавив амотосален. Это химическое вещество абсолютно безвредно, содержится в петрушке и пастернаке.

Алла Новик, завотделением РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: «Для того чтобы обратно изъять это вещество, то есть — амотосален, проводим фильтрацию так называемую, то есть кодирование. Это фильтрация через определенный фильтр полученной готовой продукции».

Эффективность переливания плазмы можно оценить через 2-3 дня

После кодирования в течение суток плазму можно перелить пациенту. Если такой заявки нет — ее замораживают и хранят при температуре не ниже минус 18 градусов. Иммунный компонент крови переболевших COVID-19 уже отправился в 6-ю столичную больницу. В течение двух-трех дней, говорят специалисты, можно говорить об эффективности такого метода лечения.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: «Когда началась коронавирусная инфекция, мы связывались с китайскими коллегами, которые использовали этот метод, мы взаимодействовали с ВОЗ — уточняли, насколько эффективен данный метод для коронавирусной инфекции. Мы видели начатые такие методы лечения и в Италии, и в США начат масштабный проект».

В Витебском регионе найдены 4 донора иммунной плазмы

В ближайшее время еще четыре выздоровевших в Витебском регионе пополнят базу доноров иммунной плазмы. И это только начало. С увеличением количества выписавшихся шансы на выздоровление тяжелобольных увеличиваются в разы.

Смотрите репортаж телеканала «Беларусь-1».



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