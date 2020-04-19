В Витебске продолжается строительство участка дороги, которая соединит напрямую проспект Строителей с Билево

В Витебске продолжается строительство участка дороги, которая соединит напрямую проспект Строителей с улицей Короткевича в микрорайоне Билево. Движение по новой дороге в Витебске откроют в августе текущего года.
Новая транспортная развязка позволит разгрузить проспект Московский, а также обеспечит более комфортное движение в направлении быстрорастущего микрорайона Билево.
Как будет выглядеть новая дорога на Билево, можно увидеть уже сейчас
Напомним, тендер на прокладку второй магистрали в Билево объявили в 2013 году. Стройка периодически замораживалась. И уже мало кто из витебчан верил, что этот важный для города объект будет сдан в эксплуатацию в обозримом будущем. Однако, начиная с 2018 года, строительство вновь возобновилось.
Смотрите репортаж ТРК «Витебск».
10 интересных фактов про новую автодорогу в Билево, которую обещают открыть к «Дожинкам-2020»
Православные белорусы отпраздновали Пасху в храмах несмотря на предостережения
К чему привела «бездумная» стрижка деревьев в Витебске?
Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища
«Это мясорубка». Жительница Витебска — в больнице с пневмонией, муж умер в другой с коронавирусом
В Беларуси достигнут рекордный показатель количества заразивщихся COVID-19 за сутки