За день Витебские таможенники установили четыре факта незаконного перемещения российскими водителями яблок по территории ЕАЭС

В течение одного дня правоохранители Витебской таможни выявили четыре факта незаконного перемещения яблок в Россию. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в Витебской таможне.

Транспортные средства с товаром остановлены в Дубровенском районе неподалеку от белорусско-российской границы. Более 20 тонн перемещалась в грузовом автопоезде Scania, еще 12 тонн следовали в малотоннажном транспортном средстве DAF, и по 2,5 тонны яблок в двух авто ГАЗ.

Во всех случаях у водителей – граждан Российской Федерации отсутствовали сопроводительные документы на товар. Ни на одну из партий не было и подтверждающих безопасность продукции для потребления фитосанитарного сертификата.

Общая стоимость незаконно перемещаемых яблок составила более 34 тысяч рублей, сообщили в Витебской таможне.

По фактам нарушения законодательства Витебской таможней начаты административные процессы согласно ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на водителей транспортных средств в размере до 30 базовых величин.

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