Пациентов с COVID-19 из районных больниц переведут в областные

Президент Беларуси дал поручение перевести всех пациентов с коронавирусной инфекцией из районных больниц в областные. Об этом сегодня завил Александр Лукашенко в ходе разговора с главной Администрации президента Игорем Сергеенко и председателем Миноблисполкома Александром Турчиным.

«Людей лучше держать в областных центрах, не в районе», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Отмечается, что это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь.

Кроме того, это позволит «привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта».

О том, что наблюдается снижение заболеваемости пневмониями в Минской области в ходе беседы сообщил Александр Турчин. По его словам, снижение за одни сутки составило 30%.

«Надеемся, что тенденция будет к снижению. У меня буквально за сутки процентов на тридцать меньше заболевших пневмонией», — рапортовал он.

Глава Миноблисполкома также отметил, что китайские препараты поступили в областные больницы. По его словам, при лечении на ранних стадиях COVID-19 они дают хороший эффект.

Минздрав Беларуси второй день подряд не называет общего количества случаев коронавируса в стране, а сообщает лишь о госпитализированных, выздоровевших и умерших.

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