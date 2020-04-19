В Браславском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19

Как сообщила главный санитарный врач района Ольга Рудакова, на Браславщине зарегистрирован первый случай заражения COVID-19.

Заболела браславчанка, женщина пожилого возраста. В конце прошлой недели она вернулась из-за пределов района и почувствовала себя плохо. У нее взяли мазок на подозреваемую инфекцию и отправили его в лабораторию в Витебске. Исследование подтвердило показало положительный результат на наличие коронавируса, сообщает «Браславская звезда».

Сейчас браславчанка изолирована и находится на лечении.

— Центр гигиены и эпидемиологии проводит все необходимые профилактические мероприятия на территории района, — говорит О. Рудакова. — Мы просим браславчан соблюдать меры предосторожности: максимально уменьшить количество контактов и выходов из дома, в общественных местах носить медицинскую маску, перчатки, обрабатывать руки специальными антибактериальными средствами, соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Особенно это касается людей пожилого возраста.

По данным на 19 апреля в Беларуси на стационарном лечении находится 3538 человек, выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщил Минздрав. Прирост за сутки составил 256 человек.

К чему привела «бездумная» стрижка деревьев в Витебске?

Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища

«Это мясорубка». Жительница Витебска — в больнице с пневмонией, муж умер в другой с коронавирусом

В Беларуси достигнут рекордный показатель количества заразивщихся COVID-19 за сутки

«В больнице есть зеленая и красная зоны». Как работают полоцкие медики в условиях коронавируса

Лукашенко: Я не приветствую тех, кто закрыл дорогу к храму. Мы эти вирусы каждый год переживаем