Ударим мячом по ОРВИ и СOVID-19! ФК "Витебск" забивает...

«Во что веришь то и получишь! Или трус не играет в футбол!»

В субботу 18 апреля состоялась очередная игра пятого тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. Футбольный клуб «Витебск» принимал у себя дома брестское «Динамо».

Болельщики всего мира сейчас смотрят трансляции беларуского чемпионата. Можно и нашим посмотреть по телевизору или YouTube, но тогда в полной мере не прочувствуешь энергию и интригу живого футбольного матча.

Самые стойкие фанаты несмотря на пандемию и самоизоляцию не смогли отказать себе в этом удовольствии. Они, несмотря на непогоду, пришли на трибуны стадиона «Динамо», чтобы поддержать любимых игроков.

Конечно таких было не много, но это точно были самые увлеченные фанаты!

Любимые команды не подвели своих почитателей. Игра была живая и напряженная.

«Динамовцы» активно атаковали. Они создали несколько очень опасных голевых ситуаций.

Изрядно поволновались футболисты и болельщики ФК «Витебск».

Перевес несколько раз был на стороне «Динамо», но «мяч не шел в ворота». Артем Сорока был на страже ворот. Слаженность действий наших защитников и вратаря, достигнутая напряженными тренировками, сыграла свою роль.

Нервное напряжение привело к тому, что на 73 минуте за игру рукой получил вторую желтую карточку Габи Кики и на 85 минуте Евгений Хачериди был удален с поля за грубость в отношении судьи. За нарушения был назначен пенальти в ворота Павла Павлюченко.

Ион Николаеску точным ударом в дальний угол забил решающий гол!

Итог: «Витебск» — «Динамо-Брест» 1:0

Вот что сказал тренер клуба «Витебск» Сергей Михайлович Ясинский по итогам матча:

— Считаю, мы победили заслуженно. Единственное, хотелось бы реализовать один из моментов, которые мы создали, а создали мы их немало. Моменты были довольно красивыми. Как я и предполагал, подрастает травка, становится теплее — футбол становится содержательнее и лучше. Что касается забитого мяча, он немного необычный, честно говоря. Но все-таки, если соблюдать правила, букву правил, там действительно было нарушение. Наверное, это все правильно, но еще раз повторюсь: я рад в первую очередь за то, что команда показала хороший содержательный футбол.

В 6 туре чемпионата, который состоится 26 апреля, «Ислочь» будут принимать наш клуб у себя дома. Не легко придется нашим ребятам. «Ислочь» — команда опытная.

По итогом состоявшихся игр ФК «Витебск» с 10 очками в тройке лидеров!

Состав «Витебска»: Сороко, Скитов, Кавальканте, Каленчук, Сантос (Сезар, 90′), Матвеенко, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Волков (Николаеску, 78′), Гуренко.

Запасные: Гущенко, Теверов, Дробыш, Васильев, Карамушка, Немченок

Состав «Динамо-Брест»: Павлюченко, Кики, Печенин (Веретило, 23′), Кривец (Садовский, 68′), Милевский (Павловец, 77′), Кисляк, Нойок, Шевченко, Хачериди, Гордейчук, Юзепчук

Запасные: Игнатович, Лотыш, Савицкий

Голы: Николаеску (87′, 1:0) — пенальти

Предупреждения: Кики (27′), Кисляк (44′), Кривец (60′), Нойок (86′)

Удаления: Кики (73′), Хачериди (85′)

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