Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища

Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Барановский, врач бригады интенсивной терапии и реанимации Витебской городской станции скорой и неотложной помощи сообщил:

«Поздравляю с наступающими большими выходными, большими праздниками! И прошу вас: берегите себя. Не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища. Оставайтесь дома, проведите время со своей семьей. Не болейте! Будьте здоровы!»

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