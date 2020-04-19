Футбольный матч между «Витебском» и «Брестом» закончился нападением на судью и угрозами

После матча между «Витебском» и брестским «Динамо» который проходил 18 апреля в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, сообщает pressball.by.

Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Витебска». На 85-й минуте Хачериди был удален с поля за нарушение в штрафной площади. Пенальти реализовал молдавский нападающий «Динамо-Брест» Ион Николаэску.

Высшая лига Беларуси остается единственным крупным футбольным первенством в Европе, которое пока не было приостановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Во время матча на трибунах было 287 зрителей, почти все болели за «Витебск».

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