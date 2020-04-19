«В больнице есть зеленая и красная зоны». Как работают полоцкие медики в условиях коронавируса

В больницах Полоцка созданы все условия, чтобы минимизировать заражение инфекцией как врачей и медперсонала, так и пациентов, рассказал в заместитель главврача Полоцкой городской больницы Алексей Аниськович.

По данным Полоцкой больницы, на 17 апреля COVID-19 диагностирован у 15 пациентов Полоцкого района. На лечении находятся 39 больных с пневмонией. У двоих воспаление легких протекает в тяжелой форме.

В больницах Полоцка созданы все условия, чтобы минимизировать заражение инфекцией как врачей и медперсонала, так и пациентов. Созданы специальные санитарные зоны, где каждый медицинский работник проходит санэпидобработку, одевает средства индивидуальной защиты, чтобы приступить к работе. Такая же схема, только в обратном порядке, происходит в конце рабочей смены сообщил в эфире телеканала «Саммит+ТВ» заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы Алексей Аниськович.

— На сегодня рабочие смены по возможности в большинстве отделений разбиты 12-8 часов, дабы люди имели возможность на отдых, так как работая в средствах индивидуальной защиты, конечно же, нагрузка значительно возрастает, — рассказал Алексей Аниськович. — На примерах организации здравоохранения «Городская больница №1», а также в Кстах созданы даже в этих зонах, в санпропускниках — они разделены на две зоны, на красную и зеленую. В зеленой зоне мы работаем в обычной рабочей одежде — хирургических костюмах и халатах. Там созданы комнаты для питания сотрудников. Как только ты переходишь в красную зону, проводится санитарная обработка, сотрудник одевает средства индивидуальной защиты, ка положено, и дальше работает с ней. Полностью разделены потоки пациентов. В каждой из больниц созданы по два приемных покоя — для температурящих и нетемпературящих. На входе в приемный покой уже уточняется информация, пациент температурил или нет. Если он не знает — измеряется температура, если он температурит, его сразу же — во второй приемный покой, где дополнительно производится санитарная обработка после каждого пациента. Питание происходит в палатах, чтобы не было скученности в столовых.

Чтобы не допустить распространения острых респираторных инфекций, введено временное ограничение на плановые госпитализации в стационар. Это не касается пациентов онкологического профиля и тех, кто нуждается в высокотехнологичных оперативных вмешательствах. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме. Работа отделений плановой стоматологии, физиотерапии, дневных стационаров приостановлена. На базе больниц создан резерв коек на случай массного поступления пациентов. Большим подспорьем для полоцких медиков является аппарат компьютерной томографии, установленный в начале этого года в Полоцкой больнице. С помощью этого оборудование диагностируется наличие осложнений инфекции коронавируса.

— Медицинские работники — мы же прекрасно видим, как обстоят дела в той же Италии, той же Испании, где масса сотрудников, к сожалению, в той или иной степени перенесли «ковидную» инфекцию. И потому сознание у наших сотрудников, я считаю, на сегодня от и до уже укреплено, что в первую очередь мы должны заботится и о пациентах, и о себе, — заявил Алексей Аниськович.

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