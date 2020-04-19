Лукашенко: Коронавирус стал политикой

Слова президента приводит телеграм-канал «Пул первого».

«Поживем — увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни — как помочь друг другу, в лучшем случае — как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет», — сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси сегодня зажег пасхальную свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, сообщает БелТА.

На Пасху Александр Лукашенко обычно посещает небольшие церкви за пределами столицы.

Глава государства приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем.

«Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник, — подчеркнул он. — Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Он, увидев это, обязательно поможет», — отметил Лукашенко.

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