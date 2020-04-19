Минздрав опубликовал новые данные о коронавирусе: 3538 пациентов, 47 умерших, 86 тяжелых

По данным на 19 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава.

На стационарном лечении находится 3538 человек, прирост за сутки составил 256 человек. Остальные находятся на амбулаторном лечении, либо выписаны после прохождения лечения.

В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов. Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией Напомним, что по данным на субботу было 45 умерших.

Второй день Минздрав не дает информации по общему числу заразившихся с начала эпидемии, исключая данные по тем, кто болеет на дому.

С начала февраля в Беларуси проведено более 98 тыс тестов на коронавирусную инфекцию.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу — кладбища.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.



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