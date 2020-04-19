Руководство ЖКХ заявляет о ежедневной обработке мест общего пользования дезсредствами

Коронавирус внес коррективы в работу ЖКХ. Рабочие по комплексной уборке помимо традиционных гигиенических процедур для подъездов ежедневно обрабатывают поверхности в местах общего пользования дезсредствами, сообщает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что в период самоизоляции не следует использовать для ремонта в квартире, лучше отложить не срочные работы на более поздний срок, когда обстановка стабилизируется.

Составлен особый алгоритм реагирования на заявки по оказанию бытовых услуг. Теперь эту систему пересмотрят и усовершенствуют с учётом пожеланий горожан.

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